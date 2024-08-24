Дипломаты посетили экстрадированного в США россиянина Петрова

«Вот сегодня, наконец, первый раз мы посетили его», — сказал Захаров.
При этом он отметил, что Петров при общении с дипломатами «никаких жалоб и претензий не высказывал». «Держится спокойно, уверенно, считает, что обвинения надуманные, политически мотивированные», — добавил генконсул.
По словам Захарова, россиянину, согласно местному законодательству, должны предъявить обвинения не позже месяца со дня экстрадиции, то есть не позднее 8 сентября.
«Государственный защитник ему назначен. После чего он хочет вместе с защитником проанализировать эти обвинения и уже выработать линию защиты», — подытожил генконсул.