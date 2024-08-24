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Дипломаты посетили экстрадированного в США россиянина Петрова

НЬЮ-ЙОРК, 24 авг — РИА Новости. Дипломаты РФ посетили экстрадированного в США гражданина РФ Артура Петрова, россиянин считает обвинения «политически мотивированными», сообщил РИА Новости генконсул в Нью-Йорке Александр Захаров.

Источник: РИА "Новости"

Ранее американский минюст сообщил об экстрадиции в США Артура Петрова, гражданина РФ и ФРГ, по делу о нарушении экспортных ограничений и поставок в обход санкций микроэлектроники для российского ВПК.

«Вот сегодня, наконец, первый раз мы посетили его», — сказал Захаров.

При этом он отметил, что Петров при общении с дипломатами «никаких жалоб и претензий не высказывал». «Держится спокойно, уверенно, считает, что обвинения надуманные, политически мотивированные», — добавил генконсул.

По словам Захарова, россиянину, согласно местному законодательству, должны предъявить обвинения не позже месяца со дня экстрадиции, то есть не позднее 8 сентября.

«Государственный защитник ему назначен. После чего он хочет вместе с защитником проанализировать эти обвинения и уже выработать линию защиты», — подытожил генконсул.

дипломатия
Захарова Мария