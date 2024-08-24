Times: Британия подготовила специальный план на случай смерти кота Ларри

Ларри, который попал на Даунинг-стрит из приюта, выполняет обязанности главного мышелова с 2011 года. За это время он «пережил» пятерых премьеров — Дэвида Кэмерона, Терезу Мэй, Бориса Джонсона, Лиз Трасс и Риша Сунака. Нынешний глава правительства Кир Стармер — шестой владелец знаменитого кота.