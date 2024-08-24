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Times: Британия подготовила специальный план на случай смерти кота Ларри

Источник: Российская газета

В Британии уже готов специальный план на случай смерти 17-летнего кота Ларри, который живет в резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит. Об этом пишет Times, ссылаясь на источники в правительстве.

Как отмечается, план, разработкой которого занимались сразу несколько чиновников, получил название «Ларри Бриджес». Как только кота не станет, СМИ получат отобранные заранее фотографии. Пресс-релиз на этот случай также уже готов.

При этом газета пишет, что сам Ларри, несмотря на столь почтенный возраст, «чувствует себя хорошо».

Напомним, коты в резиденциях британских правителей живут с XV века. В 1929 году им дали официальный статус и определили жалование в 100 фунтов стерлингов в год.

Ларри, который попал на Даунинг-стрит из приюта, выполняет обязанности главного мышелова с 2011 года. За это время он «пережил» пятерых премьеров — Дэвида Кэмерона, Терезу Мэй, Бориса Джонсона, Лиз Трасс и Риша Сунака. Нынешний глава правительства Кир Стармер — шестой владелец знаменитого кота.