Антонов заявил о безразличии России к новым санкциям США

Комментируя это, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал санкции незаконными. По его словам, это обоюдоострые ограничения, которые бумерангом бьют по тем странам, которые их вводят. Он отметил, что у России уже наработан опыт по минимизации ущерба от санкций Запада, и российские специалисты будут развивать его и дальше.