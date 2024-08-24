Антонов заявил о безразличии России к новым санкциям США

«Замечу, что в отношении России введены столь многогранные санкции, что нам, по сути, безразлично, что еще придумает администрация для того, чтобы наказать российский народ. Мы сделаем всё, чтобы наши граждане чувствовали себя спокойно и не оглядывались на американские выпады», — приводит слова посла Telegram-канал дипмиссии.
По словам Антонова, в «бьющейся в агонии» администрации США сейчас говорят не столько о России, сколько о компаниях в развивающихся странах. Посол убежден, что своей агрессивной политикой США наносят вред не только внутренним потребителям, но и партнерам Америки в третьих странах".
«Негатив американских действий для всех очевиден. Безрассудные шаги администрации ведут к кризису, но не созиданию. Очевидно, что для достижения подлинной независимости в экономсфере давно пора отказаться от диктата доллара в международной валютно-финансовой системе», — уверен Антонов.
Ранее, 23 августа, минфин США расширил санкции против России и других стран. Сообщается, что ограничения коснутся российских организаций и отдельных лиц, которые заняты в российской энергетической, металлургической и горнодобывающей промышленности и экспорте. Так, санкции ввели против 400 человек и юридических лиц из России и других стран.
Евросоюз утвердил 14-й пакет санкций против России 24 июня. Он включает в себя ограничения на транзит российского сжиженного природного газа через европейские порты. Запрет не влияет на импорт, а действует только в отношении реэкспорта в третьи страны через ЕС. Также были введены санкции против 116 физических и юридических российских лиц.
Комментируя это, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал санкции незаконными. По его словам, это обоюдоострые ограничения, которые бумерангом бьют по тем странам, которые их вводят. Он отметил, что у России уже наработан опыт по минимизации ущерба от санкций Запада, и российские специалисты будут развивать его и дальше.
Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе.