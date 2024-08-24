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На Украине объявили о национальной катастрофе

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. За 75 лет население Украины может сократиться до 10 миллионов человек из-за миграции и снижения уровня фертильности у женщин, что является национальной катастрофой, такое мнение высказал в Facebook* украинский экономист Алексей Кущ.

Источник: РИА "Новости"

«Буквально в три итерации трех поколений за 75 лет население Украины может сократиться до 10 миллионов человек. Прежде всего, в результате миграции и падения коэффициента фертильности у женщин ниже единицы», — пояснил эксперт.

Как напомнил Кущ, в 2023-м году на Украине родились 187 тысяч детей, тогда как годом ранее — 230 тысяч детей, что означает падение рождаемости более чем на 30%.

Однако, по мнению автора, масштаб катастрофы может быть еще большим. Он не исключил, что в 187 тысяч новорожденных записали всех детей, кому украинские органы регистрации выдали свидетельства о рождении, то есть, в эту цифру входят и появившиеся на свет за рубежом, прежде всего в ЕС.

«Война — национальная трагедия. А демографический кризис — национальная катастрофа. И я не понимаю тех людей, которые не осознали еще эту простую истину», — заключил автор.

Ранее в августе украинский национальный аналитический ресурс «Опендатабот», который занимается агрегацией официальных данных, сообщил, что смертность на Украине превышает рождаемость в три раза.

В апреле украинские журналисты, проанализировав материал украинского министерства социальной политики о стратегии демографического развитии страны, сообщили, что уровень рождаемости в стране упал до минимальной за последние 300 лет отметки. Экс-премьер Николай Азаров в январе заявлял, что население Украины по сравнению с 2014 годом сократилось в два с половиной раза.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

демография