На Украине объявили о национальной катастрофе

Однако, по мнению автора, масштаб катастрофы может быть еще большим. Он не исключил, что в 187 тысяч новорожденных записали всех детей, кому украинские органы регистрации выдали свидетельства о рождении, то есть, в эту цифру входят и появившиеся на свет за рубежом, прежде всего в ЕС.