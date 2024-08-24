Пожар в Воронежской области после прилета БПЛА. Военная операция на Украине, день 913-й

Над Россией за ночь сбили семь дронов, в Воронежской области после падения обломков БПЛА начались пожар и «детонация взрывоопасных объектов». На пострадавшей территории введен режим ЧС. Байден анонсировал новый пакет помощи ВСУ, включая ракеты для ПВО. The Washington Post при этом сообщила, что в Белом доме обсуждают увеличение помощи Украине на фоне атаки на Курскую область. «Газета.Ru» ведет хронику событий.