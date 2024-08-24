Пожар в Воронежской области после прилета БПЛА. Военная операция на Украине, день 913-й

9:20 Белорусский президент Александр Лукашенко поздравил Украину с Днем Независимости и призвал «разговаривать на языке мира ради нынешнего и будущих поколений славянских народов», потому что «другой альтернативы нет».
9:05 ❗Президент Украины Владимир Зеленский в поздравлении украинцев с Днем Независимости заявил, что Россия «получит горе у себя дома, с процентами».
Он записал видеопоздравление в Сумской области, в районе реки Псел — оттуда началось нападение ВСУ на Курскую область. Также назвал действия ВСУ «бумерангом зла» и «возмездием по-украински».
9:00 Минобороны показало работу артиллерийской разведки:
8:52 В украинской Херсонской области при обстрелах пострадали десять человек — ОВА.
8:50 При атаке дронов на Белгородскую область пострадали два человека, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Один госпитализирован с осколочными ранениями, второй получил ожог, ему помогли на месте.
8:40 США не собираются в ближайшее время передавать Украине собственные истребители F-16 — заявил министр ВВС США Фрэнк Кендалл «Но идея не исключена», — отметил он.
8:35 Роберт Кеннеди — младший присоединился к предвыборному митингу Дональда Трампа в Аризоне, где обвинил Белый дом в срыве мирных переговоров по Украине. «В апреле 2022 года президент [Джо] Байден направил [тогдашнего британского премьера] Бориса Джонсона на Украину, чтобы он заставил президента [Владимира] Зеленского разорвать мирный договор, который он и Россия уже подписали».
Кроме того, Кеннеди-младший заявил, что демократы сами используют методы, за которые критикуют Кремль.
8:27 В Думе предложили продлить результаты ЕГЭ участникам СВО.
Разработан соответствующий законопроект. Предлагает «заморозить» результаты экзамена на время службы по призыву или по мобилизации, а также участия в СВО. К последнему относится отражение вражеских атак на российскую территорию.
По действующим нормам результаты ЕГЭ действуют четыре года.
8:23 Саперы МЧС уничтожили в Курской области более 150 боеприпасов, работа идет ежедневно с момента введения режима КТО — пресс-служба МЧС России.
Среди прочего они обезвредили боевую часть украинской ракеты «Точка-У» «на одном из объектов инфраструктуры», пишет РИА Новости.
8:20 В Белом доме обсуждают увеличение помощи Киеву на фоне вторжения в Курскую область — газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источник.
«Пентагон спросил украинцев, что им нужно, чтобы сделать их гамбит успешным… Но не было принято никаких решений о материальной поддержке этих усилий», — говорится в материале.
Кроме того, источник издания заявил, что Вашингтон пока точно не знает цели вторжения. «Возможно, у них есть план, но они не делятся им с нами».
8:15 Президент США Джо Байден пообещал Украине новый пакет вооружения, соответствующее заявление опубликовал Белый дом.
В поставки войдут ракеты для средств ПВО, оборудование для борьбы с дронами и противотанковые ракеты, мобильные ракетные системы.
8:11 Всего из-за атаки дронов в Воронежской области пострадали два человека — губернатор региона Александр Гусев.
«Одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии, еще одна получила ссадины и от госпитализации отказалась».
По словам чиновника, за ночь над регионом сбили пять БПЛА.
8:10 ❗После атаки дронов в Воронежской области начался пожар, идет «детонация взрывоопасных объектов» — глава региона Александр Гусев.
В Острогожском районе на территории трех поселений введен режим ЧС. «Проведена эвакуация одного села и одного СНТ — всего около 200 человек», — уточнил губернатор.
Также повреждены линии электропередачи в этом же районе, в одном селе может не быть электричества.
8:05 За ночь сбиты семь дронов над Воронежской, Белгородской и Брянской областями — Минобороны России.
8:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 913-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.