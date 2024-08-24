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В США отвергли планы передавать Украине F-16

ХЕЛЬСИНКИ, 24 августа. /ТАСС/. Соединенные штаты Америки не планируют в ближайшее время передавать Украине собственные истребители F-16. Об этом в интервью газете Helsingin Sanomat заявил министр ВВС США Фрэнк Кендалл.

Источник: AP 2023

«Я не знаю ни о чем подобном. Но идея не исключена», — сказал Кендалл. По его словам, ближайшие потребности Украины будут удовлетворены за счет нынешней помощи от таких стран НАТО, как Дания и Нидерланды.

«США помогают обучать пилотов вместе с нашими партнерами, и в следующем году будет достигнут значительный прогресс в обучении», — заявил Кендалл.

Кендалл и 10 сотрудников его офиса находились с Финляндии с двухдневным визитом, который был частью турне по странам НАТО региона Балтийского моря, сообщает издание.