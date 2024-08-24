В США отвергли планы передавать Украине F-16

«Я не знаю ни о чем подобном. Но идея не исключена», — сказал Кендалл. По его словам, ближайшие потребности Украины будут удовлетворены за счет нынешней помощи от таких стран НАТО, как Дания и Нидерланды.
«США помогают обучать пилотов вместе с нашими партнерами, и в следующем году будет достигнут значительный прогресс в обучении», — заявил Кендалл.
Кендалл и 10 сотрудников его офиса находились с Финляндии с двухдневным визитом, который был частью турне по странам НАТО региона Балтийского моря, сообщает издание.