WP: США готовят новое решение по Украине из-за атаки ВСУ на Курскую область

«По словам американцев, они не уверены в общей наступательной стратегии Киева, а зависимость Украины от американского оружия возродила опасения прямой эскалации конфликта США и НАТО с Россией», — говорится в материале.
Американский чиновник, не назвавший свое имя, сообщил журналистам, что в администрации президента США Джо Байдена идут внутренние обсуждения по возможной корректировке размеров будущих пакетов военной помощи Украине из-за действий ВСУ под Курском.
По словам другого политика, пожелавшего не раскрывать свое имя, в Вашингтоне до сих пор не знают о точных планах Киева по операции в Курской области, отметили обозреватели.
Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.
По данным Минобороны на 23 августа, за время боевых действий в этом регионе армия противника потеряла более 5,1 тысячи военнослужащих и 69 танков.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.