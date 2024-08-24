Зеленский обратился к украинцам с места начала нападения ВСУ на Курскую область

22 августа сообщалось, что Зеленский посетил приграничье Сумской области. Там он провел совещание с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. В его рамках обсуждались оперативная обстановка на фронте и вопросы обороны торецкого и покровского направлений.