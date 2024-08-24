Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский обратился к украинцам с места начала нападения ВСУ на Курскую область

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к гражданам страны в День независимости республики. Соответствующий видеоролик появился в Telegram-канале политика.

Источник: AFP 2023

Издание «Страна» в своем Telegram-канале обратило внимание, что в тот момент политик находился в Сумской области, в районе реки Псел, откуда началось нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область.

22 августа сообщалось, что Зеленский посетил приграничье Сумской области. Там он провел совещание с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. В его рамках обсуждались оперативная обстановка на фронте и вопросы обороны торецкого и покровского направлений.

Массированная атака украинских войск на приграничные регионы России произошла 6 августа. Отряды ВСУ зашли в Курскую область, пока их не удалось вытеснить оттуда полностью. Напряженная ситуация также наблюдается в Белгородской и Брянской областях.