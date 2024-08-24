Зеленский обратился к украинцам с места начала нападения ВСУ на Курскую область

Издание «Страна» в своем Telegram-канале обратило внимание, что в тот момент политик находился в Сумской области, в районе реки Псел, откуда началось нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область.
22 августа сообщалось, что Зеленский посетил приграничье Сумской области. Там он провел совещание с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. В его рамках обсуждались оперативная обстановка на фронте и вопросы обороны торецкого и покровского направлений.
Массированная атака украинских войск на приграничные регионы России произошла 6 августа. Отряды ВСУ зашли в Курскую область, пока их не удалось вытеснить оттуда полностью. Напряженная ситуация также наблюдается в Белгородской и Брянской областях.