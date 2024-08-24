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«Одно решение». СМИ раскрыли план спасения Украины от катастрофы

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Украину от демографической катастрофы спасет только капитуляция, пишет аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.

Источник: AP 2023

«Есть только одно решение демографической проблемы Украины: быстрая капитуляция по российской “формуле мира” и прекращение связей с НАТО», — указал эксперт.

Лейрос предупредил, что Украину будет ждать ухудшение демографической проблемы из-за дальнейших боевых действий: все больше украинцев бегут из страны из-за страха быть завербованными в ряды ВСУ, а потери на фронте продолжают расти.

Владимир Зеленский в понедельник признал рекордный отток населения с Украины. Директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова заявляла, что население страны к 2033 году может составить максимум 35 миллионов человек. По ее словам, Украине удастся вернуть не более половины граждан, выехавших из страны.