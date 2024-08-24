«Одно решение». СМИ раскрыли план спасения Украины от катастрофы

Владимир Зеленский в понедельник признал рекордный отток населения с Украины. Директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова заявляла, что население страны к 2033 году может составить максимум 35 миллионов человек. По ее словам, Украине удастся вернуть не более половины граждан, выехавших из страны.