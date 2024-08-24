Президент Польши прибыл в Киев

Появилась видеозапись приезда Дуды в Киев: на ней он выходит из вагона, у которого стоят представители украинской стороны. Польский президент намерен принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных 33-й годовщине независимости Украины, говорится в сообщении.