Под новые санкции США попали пять компаний из Челябинской области

Как следует из списка, под ограничения попали Магнитогорский металлургический комбинат, челябинские «Мечел-Кокс», «Мечел-Инфотех» и научно-производственное объединение «Грань», а также компания инжиниринга и строительства «Исток», один из филиалов которой находится в Озёрске.
Всего в новый перечень США внесли почти 400 физических и юридических лиц. Среди них люди и организации, зарегистрированные не только в России, но и за её пределами, в том числе в Европе и Азии. По мнению американцев, они помогают России вести военные действия и обходить санкции..
Напомним, два месяца назад Евросоюз принял 14-й по счёту пакет санкций против России. Среди попавших в ограничительный список оказались супруга и сын депутата Госдумы от Челябинской области Валерия Гартунга — мажоритарный акционер Челябинского кузнечно-прессового завода Марина Гартунг и генеральный директор этого предприятия Андрей Гартунг.