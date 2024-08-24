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Под новые санкции США попали пять компаний из Челябинской области

США ввели новые ограничения против российских компаний. В санкционный список включили в том числе пять предприятий, работающих в Челябинской области. Документ опубликован на сайте американского Минфина.

Источник: mmk.ru

Как следует из списка, под ограничения попали Магнитогорский металлургический комбинат, челябинские «Мечел-Кокс», «Мечел-Инфотех» и научно-производственное объединение «Грань», а также компания инжиниринга и строительства «Исток», один из филиалов которой находится в Озёрске.

Всего в новый перечень США внесли почти 400 физических и юридических лиц. Среди них люди и организации, зарегистрированные не только в России, но и за её пределами, в том числе в Европе и Азии. По мнению американцев, они помогают России вести военные действия и обходить санкции..

Напомним, два месяца назад Евросоюз принял 14-й по счёту пакет санкций против России. Среди попавших в ограничительный список оказались супруга и сын депутата Госдумы от Челябинской области Валерия Гартунга — мажоритарный акционер Челябинского кузнечно-прессового завода Марина Гартунг и генеральный директор этого предприятия Андрей Гартунг.

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