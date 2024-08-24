В санкционный список США попали петербургские компании

Минфин США включил в санкционный список 400 физических и юридических лиц, зарегистрированных не только в России, но и в Азии, Европе, а также на Ближнем Востоке. Министерство утверждает, что они производили товары и услуги, которые помогают РФ вести военные действия и обходить ограничения.