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В санкционный список США попали петербургские компании

Минфин США включил в санкционный список 400 физических и юридических лиц, зарегистрированных не только в России, но и в Азии, Европе, а также на Ближнем Востоке. Министерство утверждает, что они производили товары и услуги, которые помогают РФ вести военные действия и обходить ограничения.

Источник: РИА "Новости"

Согласно перечню, в SDN-лист попали компании, зарегистрированные в том числе и в Санкт-Петербурге. Так, в «черный список» включили местное предприятие АО «Завод “Реконд”». Фирма производит элементы электронно-компонентной базы: керамические и танталовые конденсаторы, микросхемы, полупроводниковые приборы, терморезисторы. Продукция завода используется при изготовлении оборудования для космической отрасли, железнодорожного транспорта, авиа- и судостроения, говорится на официальном сайте «Реконда».

Под санкции также попало АО «КТ-Беспилотные Системы» (входит в АО «Кронштадт»). Компания, согласно данным с ее официального сайта, специализируется на разработке и производстве «наукоемкой продукции и решений, необходимых для создания, освоения и эксплуатации сложных технических средств». В свою очередь, АО «Кронштадт» занимается разработкой и производством оборудования, программного обеспечения и комплексных решений для беспилотной авиации и оборонной промышленности.

Кроме того, ограничения коснулись ЗАО «СММ» (производитель тяжелого грузоподъемного оборудования), под управлением которого значатся ООО «СММ-Тяжмаш» и ООО «СММ-Электро». Под санкции попали поставщики электронных компонентов (ООО «Элесар-Групп») и оборудования для научных исследований в области фотоники, лазерной физики и квантовой оптики (ООО «ЕТМ Фотоника»).

В списке также Группа компаний ЦРТ — ООО «Центр речевых технологий», ООО «ЦРТ-Инновации» и ООО «ЦРТ-Софт». Согласно ЕГРЮЛ, все три компании зарегистрированы в Петербурге. ГК занимается разработкой продуктов и решений на основе разговорного искусственного интеллекта, машинного обучения и компьютерного зрения.

В конце июня Европейский союз (ЕС) утвердил 14-й пакет санкций против России. В «черный список» включили 116 физических и юридических лиц. Среди них петербургский бизнесмен Таймураз Боллоев, который 18 июля 2023 года был назначен президентом пивоваренной компании «Балтика».

санкции