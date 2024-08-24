В санкционный список США попали петербургские компании

Согласно перечню, в SDN-лист попали компании, зарегистрированные в том числе и в Санкт-Петербурге. Так, в «черный список» включили местное предприятие АО «Завод “Реконд”». Фирма производит элементы электронно-компонентной базы: керамические и танталовые конденсаторы, микросхемы, полупроводниковые приборы, терморезисторы. Продукция завода используется при изготовлении оборудования для космической отрасли, железнодорожного транспорта, авиа- и судостроения, говорится на официальном сайте «Реконда».
Под санкции также попало АО «КТ-Беспилотные Системы» (входит в АО «Кронштадт»). Компания, согласно данным с ее официального сайта, специализируется на разработке и производстве «наукоемкой продукции и решений, необходимых для создания, освоения и эксплуатации сложных технических средств». В свою очередь, АО «Кронштадт» занимается разработкой и производством оборудования, программного обеспечения и комплексных решений для беспилотной авиации и оборонной промышленности.
Кроме того, ограничения коснулись ЗАО «СММ» (производитель тяжелого грузоподъемного оборудования), под управлением которого значатся ООО «СММ-Тяжмаш» и ООО «СММ-Электро». Под санкции попали поставщики электронных компонентов (ООО «Элесар-Групп») и оборудования для научных исследований в области фотоники, лазерной физики и квантовой оптики (ООО «ЕТМ Фотоника»).
В списке также Группа компаний ЦРТ — ООО «Центр речевых технологий», ООО «ЦРТ-Инновации» и ООО «ЦРТ-Софт». Согласно ЕГРЮЛ, все три компании зарегистрированы в Петербурге. ГК занимается разработкой продуктов и решений на основе разговорного искусственного интеллекта, машинного обучения и компьютерного зрения.
В конце июня Европейский союз (ЕС) утвердил 14-й пакет санкций против России. В «черный список» включили 116 физических и юридических лиц. Среди них петербургский бизнесмен Таймураз Боллоев, который 18 июля 2023 года был назначен президентом пивоваренной компании «Балтика».