Приморским бойцам в зону СВО из Владивостока передали очередную партию гумпомощи и технику

«Сегодня нет равнодушных людей в нашей стране. Единым фронтом в меру своих сил и возможностей мы оказываем помощь нашим ребятам. Сегодня эта работа очень важна. Каждый автомобиль, каждое техническое устройство — это чья-то спасенная жизнь, это то, что приближает нас к победе», — отметил заместитель главы администрации Владивостока Дмитрий Свитайло.