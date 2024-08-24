Приморским бойцам в зону СВО из Владивостока передали очередную партию гумпомощи и технику

Автомобили, маскировочные сети, медицинские изделия, одежду и другой необходимый груз передали из Владивостока в зону специальной военной операции, где сейчас находятся бойцы 155-й бригады морской пехоты ТОФ и добровольческий батальон «Тигр». Финальный сбор перед отправкой состоялся в субботу, 24 августа, сообщает ИА PrimaMedia.
Как уточнили в пресс-службе мэрии, организаторами по сбору и передачи гуманитарного груза выступили: Приморская Краевая Общественная Организация Ветеранов Морской Пехоты «Сатурн», Приморская Краевая Общественная Организация Ветеранов «СВО ZOV», АНО «Приморское добровольческое движение участников СВО — Добровольческого батальона “Тигр”. А также руководители этих организаций и ветераны боевых действий — Андрей Половых, Александр Шахрайчук и Евгений Панков, которые лично готовили передаваемые автомобили. Также гуманитарный груз был передан из Лесозаводска, Кировки, Уссурийска, Находки, Большого Камня и Славянки.
«Сегодня нет равнодушных людей в нашей стране. Единым фронтом в меру своих сил и возможностей мы оказываем помощь нашим ребятам. Сегодня эта работа очень важна. Каждый автомобиль, каждое техническое устройство — это чья-то спасенная жизнь, это то, что приближает нас к победе», — отметил заместитель главы администрации Владивостока Дмитрий Свитайло.
От лица главы Владивостока Константина Шестакова он также выразил благодарность всем, кто принимает участие и оказывает помощь в сборе гуманитарного груза.
Отметим, ранее глава региона Олег Кожемяко сообщил в своих социальных сетях о том, что приморский отряд «Тигр» получил приказ командира 155-ой гвардейской бригады морской пехоты ТОФ занять рубеж и не пропустить врага на одном из важных направлений. Также сообщалось, что бойцы встали на защиту мирного населения.
«Отряд на позициях, в бригаде обстановка боевая. Систему обороны и огня организуем. Честь бойца-добровольца “Тигровца” не посрамим», — процитированы слова командира отряда «Тигр» Сергея Ефремова в тг-канале @kozhemiakoofficial (18+).