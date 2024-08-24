В ООН прокомментировали сообщения о военных с минометом на детской площадке

Речь идет о публикации в Instagram (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в РФ Meta) на странице c ником Forward Observations Group (FOG). Точное место, где была сделана фотография, неизвестно. В публикации отсутствует геолокация, дата, когда он был снят кадр, не указывается.
«У меня нет возможности подтвердить достоверность этих сообщений. При более широком рассмотрении вопроса мы часто выражали нашу обеспокоенность по поводу использования частных военных подрядчиков по всему миру», — заявил Дюжаррик (цитата по «РИА Новости»).
Издание Foreign Policy в марте 2022 года писало, что FOG была основана бывшим американским пехотинцем Дерриком Бейлсом. Изначально она была создана как бренд тактического снаряжения, однако позднее члены организации стали посещать места боевых действий, в том числе Украину, Ирак и Сирию.
При этом Foreign Policy указывает, что члены FOG — добровольцы, а не контрактники. В российских СМИ FOG часто называют «американской частной военной компанией». В частности, 20 августа «РИА Новости» писало, что Forward Observation Group участвует в нападении ВСУ на Курскую область. Агентство ссылалось на фотографию, опубликованную в аккаунте FOG 16 августа. На ней запечатлены трое мужчин в военной форме на фоне бронемашины. Фото было подписано словами «Парни в Курске», в геолокации для поста также была указана Курская область.