В ООН прокомментировали сообщения о военных с минометом на детской площадке

При этом Foreign Policy указывает, что члены FOG — добровольцы, а не контрактники. В российских СМИ FOG часто называют «американской частной военной компанией». В частности, 20 августа «РИА Новости» писало, что Forward Observation Group участвует в нападении ВСУ на Курскую область. Агентство ссылалось на фотографию, опубликованную в аккаунте FOG 16 августа. На ней запечатлены трое мужчин в военной форме на фоне бронемашины. Фото было подписано словами «Парни в Курске», в геолокации для поста также была указана Курская область.