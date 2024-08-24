Глава Башкирии встретился с матерями погибших воинов в Ишимбае.

24 августа в Ишимбае Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с семьями погибших участников специальной военной операции Айдара Хисматуллина, Юлая Шарафутдинова, Фидана Шафикова, Самата Насырова, Руслана Байтимирова, Эдуарда Тихонова, Вакиля Фаткуллина, Талгата Киньябузова.
Руководитель региона выразил искренние соболезнования семьям погибших военнослужащих и передал им ордена генерала Шаймуратова, которыми погибшие ишимбайцы удостоены посмертно за мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач.
«Наши земляки отдали свою жизнь за Родину. Каждый из них до конца выполнил свой долг. Это настоящие герои, и наша общая задача — беречь память о них. Вы воспитали настоящих мужчин, патриотов, защитников Отечества, которые погибли, выполняя свой воинский долг. Спасибо вам большое за ваших сыновей. Наша главная задача — помнить о них, увековечить их память, проявлять постоянную заботу, окружить вниманием родителей, их семьи и детей».
Глава Башкортостана также напомнил, что в Республиканском кардиоцентре разработали программу оздоровления и реабилитации родителей погибших участников СВО.
«Вам надо беречь свое здоровье. Детей наших погибших ребят мы воспитаем всей республикой, будем заботиться и о вас. Главная задача глав муниципалитетов — помогать вам решать все возникающие проблемы», — сказал Радий Хабиров.
Глава региона отметил, что в Уфе на одной из центральных столичных площадей обязательно будем возведен мемориал в память о погибших участниках СВО. Такие же аллеи памяти и памятники обязательно появятся и в каждом городе и районе республики.
Во время встречи Радий Хабиров ответил на вопросы родителей погибших военнослужащих, связанных с лечением, реабилитацией в санаториях республики, а также обучением детей участников СВО в вузах и дал ряд поручений.
«Я всегда говорю своим подчиненным, что нельзя проявлять формализм при решение проблем семей наших ребят, которые сейчас с оружием в руках с риском для жизни воюют на территории Украины. Ко всем вопросам надо подходить с душой и сердцем», — сказал Глава Башкортостана.