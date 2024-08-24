Алексей Текслер рассказал о планах развития региона на форуме правящей партии

А вот Алексей Текслер в ходе своего выступления на съезде подчеркнул, что на форуме впервые собрался весь партийный актив Челябинской области. Он поблагодарил всех за эффективную работу и обозначил цели на будущее по ряду направлений. Также секретарь реготделения партии отметил, что с самого начала специальной военной операции огромнейшая часть всех инициатив «Единой России» была направлена на поддержку армии, участников СВО и членов их семей.