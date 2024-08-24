Алексей Текслер рассказал о планах развития региона на форуме правящей партии

В рамках форума губернатор осмотрел выставку достижений партийных проектов. На ней проводили в том числе мастер-классы по тактической медицине, плетению маскировочных сетей для СВО, а также работали интерактивные площадки. После началось основное мероприятие. Его открыл временно исполняющий обязанности секретаря Генсовета партии, полпред президента России в УрФО Владимир Якушев. Он отметил, что первичные организации должны стать не только опорой партии, но и эффективным социальным лифтом для инициативных, неравнодушных людей.
— Перед нами стоит задача усилить вашу роль на региональном и федеральном уровнях. Именно от первичек идёт сигнал о том, что волнует людей. Вы плечо их поддержки, — добавил Владимир Якушев.
А вот Алексей Текслер в ходе своего выступления на съезде подчеркнул, что на форуме впервые собрался весь партийный актив Челябинской области. Он поблагодарил всех за эффективную работу и обозначил цели на будущее по ряду направлений. Также секретарь реготделения партии отметил, что с самого начала специальной военной операции огромнейшая часть всех инициатив «Единой России» была направлена на поддержку армии, участников СВО и членов их семей.
— Для этого из средств областного бюджета уже выделено более двух с половиной миллиардов рублей (2,66 миллиарда). Мы оказываем всестороннее содействие воинским частям Челябинской области в вопросе обновления материально-технической базы. Обеспечиваем военнослужащих, задействованных в зоне СВО, всем необходимым. Вместе с поддержкой армии мы помогаем новым территориям. В 2022 году мы взяли шефство над городами Волноваха и Ясиноватая Донецкой Народной Республики. Это свыше тысячи тонн гуманитарной помощи, большое количество машин, оборудования, средств реабилитации и лекарственных препаратов, — рассказал Алексей Текслер.
Среди других целей губернатора, которые направлены на устойчивое и успешное развитие региона, можно выделить:
опережающий рост реальных заработных плат и реальных доходов южноуральцев; сохранение нулевых ставок по Единому сельскохозяйственному налогу; ремонт и строительство медицинский учреждений, школ и садиков; внедрение регионального студенческого (семейного) капитала; реконструкцию спортивных объектов; работы по благоустройству дворов и общественных пространств; ремонт дорог и ввод в эксплуатацию метротрама; экологические мероприятия.
Также «Единая Россия» объединяет инвесторов, крупный капитал, государственные органы и некоммерческие организации для поддержки развития бизнеса. В рамках партийного проекта «Предпринимательство» в регионе создаются благоприятные условия для малого и среднего бизнеса. Благодаря этому за несколько лет количество сотрудников, занятых в этой сфере, увеличилось вдвое по сравнению с 2022 годом. Такая же тенденция наблюдается и в отношении роста числа предпринимателей.
Напомним, ранее представители регионального исполкома «Единой России», местного отделения партии и районной администрации проверили, как идёт реконструкция школы за 450 миллионов в Верхнеуральском районе Челябинской области.