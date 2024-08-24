Радий Хабиров рассказал, куда ходил в молодости на дискотеки

Сегодня, 24 августа, здесь побывал Радий Хабиров.
Он вспомнил, как в молодые годы ходил сюда на дискотеку. Много лет это место было запущено настолько, что местные жители боялись сюда приходить.
Сегодня ему придали современный облик, создали безопасное и комфортное пространство. Для посетителей разного возраста предусмотрели зоны по интересам.
В 2022 году проект реконструкции парка стал победителем всероссийского конкурса.
— С этого началась большая работа по его благоустройству, — прокомментировал Радий Хабиров. — Привлекли и федеральные средства, а также из внебюджетных источников.
Он отметил, что «получилось очень достойно».