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Радий Хабиров рассказал, куда ходил в молодости на дискотеки

В Ишимбае после масштабной реконструкции открыли центральный парк им. Александра Матросова, основанный 78 лет назад.

Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 24 августа, здесь побывал Радий Хабиров.

Он вспомнил, как в молодые годы ходил сюда на дискотеку. Много лет это место было запущено настолько, что местные жители боялись сюда приходить.

Сегодня ему придали современный облик, создали безопасное и комфортное пространство. Для посетителей разного возраста предусмотрели зоны по интересам.

В 2022 году проект реконструкции парка стал победителем всероссийского конкурса.

— С этого началась большая работа по его благоустройству, — прокомментировал Радий Хабиров. — Привлекли и федеральные средства, а также из внебюджетных источников.

Он отметил, что «получилось очень достойно».