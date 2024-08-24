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Welt am Sonntag: ЕС на следующей неделе обсудит отправку инструкторов на Украину

Министры обороны и министры иностранных дел стран Евросоюза (ЕС) на следующей неделе впервые обсудят возможность отправки на Украину своих военных инструкторов, сообщила Welt am Sonntag со ссылкой на источники. По информации немецкого издания, окончательное решение по этому вопросу будет принято до ноября.

Источник: Reuters

Welt am Sonntag пишет, что предварительное обсуждение возможности привлечения европейских инструкторов для обучения военнослужащих на территории Украины может состояться уже 27 августа. На этот день запланировано очередное заседание Комитета по политике и безопасности ЕС.

27 мая главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что подписал документы, «которые позволят первым французским инструкторам вскоре посетить украинские учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом». В Минобороны Франции следом уточнили, что отправка инструкторов еще обсуждается.

Обсуждение возможной отправки европейского контингента на территорию Украины началось в феврале с заявления президента Франции Эмманюэля Макрона. Тогда он сказал, что допускает такую возможность в случае запроса со стороны Киева. При этом в Елисейском дворце подчеркивали, что речь идет именно о военных инструкторах, а не боевых силах. Отправку военных специалистов на Украину поддержали страны Балтии, Польша, Дания и Швеция.

ЕС