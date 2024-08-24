Welt am Sonntag: ЕС на следующей неделе обсудит отправку инструкторов на Украину

Обсуждение возможной отправки европейского контингента на территорию Украины началось в феврале с заявления президента Франции Эмманюэля Макрона. Тогда он сказал, что допускает такую возможность в случае запроса со стороны Киева. При этом в Елисейском дворце подчеркивали, что речь идет именно о военных инструкторах, а не боевых силах. Отправку военных специалистов на Украину поддержали страны Балтии, Польша, Дания и Швеция.