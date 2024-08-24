Путин встретился с руководством ВС РФ

Вооруженная провокация Киева и атака со стороны ВС Украины на Курскую область началась 6 августа. В регионе действует федеральный режим ЧС, неоднократно объявлялась ракетная опасность. Эвакуированы более 100 тыс. жителей, для них открыты пункты временного размещения в других регионах. По оценкам Минобороны РФ, Киев за время своей авантюры потерял более 5,5 тыс.военнослужащих и 71 танк. Российские силы продолжают уничтожение формирований ВСУ.