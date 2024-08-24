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Путин встретился с руководством ВС РФ

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин встретился с руководством Объединенной группировки войск на одном из командных пунктов Минобороны. Как сообщает пресс-служба Кремля, верховный главнокомандующий выслушал доклады начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергея Рудского.

Высшие офицеры доложили президенту «о противодействии вторгшимся на территорию Курской области силам противника и принятым мерам по их уничтожению, а также о текущих результатах проведения специальной военной операции», сообщает пресс-служба главы государства.

Как свидетельствуют опубликованные кадры, Герасимов представил президенту подробный отчет о ситуации. Путин внимательно выслушал доклад командования армии и дал необходимые указания.

Вооруженная провокация Киева и атака со стороны ВС Украины на Курскую область началась 6 августа. В регионе действует федеральный режим ЧС, неоднократно объявлялась ракетная опасность. Эвакуированы более 100 тыс. жителей, для них открыты пункты временного размещения в других регионах. По оценкам Минобороны РФ, Киев за время своей авантюры потерял более 5,5 тыс.военнослужащих и 71 танк. Российские силы продолжают уничтожение формирований ВСУ.

Путин Владимир