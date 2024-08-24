Си Цзиньпин заявил, что посетит саммит БРИКС в Казани

«Планируется визит, поездка, он поучаствует в саммите [БРИКС]», — передает «РИА Новости» слова дипломата.
Ранее, 9 августа, Россия пригласила президента Боливии Луиса Арсе на саммит БРИКС.
Приглашение на участие в саммите президент России Владимир Путин направил также премьер-министру Индии Нарендре Моди. Последний в тот же день, 9 июля, принял приглашение.
В этом году Россия председательствует в БРИКС, саммит глав стран объединения состоится в Казани
БРИКС был образован в июне 2006 года с участием Бразилии, России, Индии, Китая и первоначально именовался БРИК — по первым буквам названий стран-основателей (Brazil, Russia, India, China). Позже к союзу присоединилась ЮАР, и организация стала называться БРИКС.
С 1 января 2024 года в БРИКС вступили еще пять стран: Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия. Название объединения решили не менять.