Глава МИД Венгрии назвал Борреля брюссельским Байденом

Сийярто отметил, что Брюссель резко раскритиковал Орбана за визиты в Москву и Китай, при этом, когда в Пекин на встречу с председателем КНР поехала премьер Италии Джорджа Мелони, критики «к счастью» не последовало, потому что «она поступила правильно».
«Здесь последовали очень детские и детсадовские реакции — вперед послали брюссельского Байдена — Жозепа Борреля, который верит, что нам будет обидно, если совет глав МИД соберется не на Пушкаш Арене (в Будапеште — ред.), а где-то в Брюсселе… Нам все равно», — сказал Сийярто, выступая на политическом фестивале Tranzit.
По его словам, 13 стран, среди них «три крупнейших государства ЕС», выступили за проведение совета по-прежнему в Будапеште, пять сказали, что тогда не приедут, еще восемь сказали, что им все равно, а мнение Венгрии Боррель считать отказался.
«Тогда Боррель сказал, что большинство за то, чтобы оно прошло в Будапеште, и этими фантастическими математическими показателями все закончилось», — отметил Сийярто.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что следующая неформальная встреча глав МИД в конце августа пройдет в Брюсселе, а не в Будапеште из-за позиции Венгрии по Украине. Сийярто назвал такое решение показателем фрустрации Евросоюза, который оказался неспособен сам организовать миротворческую миссию наподобие той, что провел венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
В начале июля Орбан встретился с президентом России Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, экс-президентом США Дональдом Трампом, а также с Владимиром Зеленским. Впоследствии венгерский премьер передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию конфликта на Украине, основанный на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках.
Боррель и ряд европейских политиков выступили с заявлением, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в РФ и Китай, несмотря на то, что его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС. Орбан ответил на критику со стороны Борреля, заявив, что из-за «бреда брюссельских бюрократов» усилия по установлению мира на Украине не приносят результатов. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в Брюсселе критикуют венгерскую мирную инициативу из зависти.