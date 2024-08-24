Видео записано, как отмечают украинские СМИ, в Сумской области у реки Псел, оттуда Вооруженные силы Украины (ВСУ) напали на Курскую область. Российский приграничный регион Зеленский назвал болотами, Украинскую православную церковь (УПЦ) Московского патриархата «чертями» и отверг «красные линии» в действиях ВСУ. Он пообещал россиянам горя.