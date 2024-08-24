Зеленский рассказал о целях ВСУ в Курской области

«Мы не разыгрываем никакие карты. Мы очень открыты с нашими партнерами. Мы сказали, как дипломатично идем к справедливому миру и окончанию войны», — заявил Зеленский. Среди целей ВСУ в Курской области он перечислил пополнение обменного фонда, предотвращение наступления на Сумскую область и информационную составляющую вопроса о возможной переброске военного контингента России с основной линии фронта. Ранее украинский лидер говорил о необходимости создания «буферной зоны».