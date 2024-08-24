Кадыров осудил запрет Киевом Украинской православной церкви

«Это маразм полный. Даже шайтан не может придумать такого, не то, что человек. Нет веры, у них нет ничего связанного с человеком, поэтому они ни о чем не думают. Им поставили задачу их хозяева: сделай так, чтобы ухудшить состояние России. У Запада свои интересы, а эти украинские шайтаны, которые исполняют, — они безбожники и с ними вести переговоры, разговоры о чем-то не надо», — сказал Кадыров в комментарии для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1». Фрагмент опубликовал в своем Telegram-канале ведущий Павел Зарубин.
Глава Чечни отметил необходимость полностью выполнить задачи СВО. «Нам не нужен сосед-враг. Зачем нам он нужен, который в любое время нападет на нас, объединив свои усилия с Западом?» — добавил он.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете канонической Украинской православной церкви, одобренный парламентом страны во вторник. Вступление документа в силу предполагается через 30 дней после его опубликования.