Кадыров осудил запрет Киевом Украинской православной церкви

«Это маразм полный. Даже шайтан не может придумать такого, не то, что человек. Нет веры, у них нет ничего связанного с человеком, поэтому они ни о чем не думают. Им поставили задачу их хозяева: сделай так, чтобы ухудшить состояние России. У Запада свои интересы, а эти украинские шайтаны, которые исполняют, — они безбожники и с ними вести переговоры, разговоры о чем-то не надо», — сказал Кадыров в комментарии для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1». Фрагмент опубликовал в своем Telegram-канале ведущий Павел Зарубин.