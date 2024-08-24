Польша предложила союзникам по НАТО сбивать ракеты над Украиной еще в феврале

8 июля после переговоров с Зеленским польский премьер Дональд Туск заявил, что Варшава обсудит с союзниками по НАТО возможность сбивать ракеты, пролетающие над западной частью Украины рядом с польской границей. Пункт о необходимости начать эту дискуссию внесен в двустороннее соглашение о долгосрочном сотрудничестве в сфере обороны и безопасности, которое было подписано Туском и Зеленским в Варшаве в тот же день. В Вашингтоне со скептицизмом отреагировали на идею польской стороны. В частности, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что это может привести к эскалации конфликта.