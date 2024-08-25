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Кадыров прокомментировал запрет Киевом УПЦ

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал решение украинских властей запретить УПЦ Московского патриархата «полным маразмом».

Источник: РИА "Новости"

Кадыров в комментарии для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» сказал, что Киев исполняет поставленную перед ним задачу «делать так, чтобы ухудшить состояние России». Вести переговоры с теми, кто принимает подобные решения, по мнению чеченского руководителя, не следует.

Закон о запрете канонической Украинской православной церкви был одобрен парламентом Украины 20 августа, подписан Владимиром Зеленским 24 августа и должен начать действовать через 30 дней после его опубликования.

религии
Кадыров Рамзан