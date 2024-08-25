Кадыров прокомментировал запрет Киевом УПЦ

Кадыров в комментарии для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» сказал, что Киев исполняет поставленную перед ним задачу «делать так, чтобы ухудшить состояние России». Вести переговоры с теми, кто принимает подобные решения, по мнению чеченского руководителя, не следует.