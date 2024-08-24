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Власти Кот-д’Ивуара заподозрили посольство Украины в подготовке боевиков

В Кот-д’Ивуаре изучают данные о возможном участии посольства Украины в подготовке боевиков и поставках по дипломатическим каналам деталей для беспилотников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на африканские СМИ.

Источник: РИА "Новости"

О начавшемся расследовании в отношении украинской дипмиссии в Абиджане пишет, в частности, малийский интернет-портал Bamada. Издание отмечает, что в случае подтверждения таких фактов отношения между Кот-д'Ивуаром и Украиной серьезно осложнятся.

Аналогичные публикации появились в прессе Нигера. По данным издания ActuNiger, Кот-д’Ивуар обеспокоен действиями украинского посольства, которое, предположительно, координирует подготовку боевиков в сфере связи.

Мали, Нигер и Буркина-Фасо обратились в Совет Безопасности ООН с просьбой принять меры в связи с поддержкой киевским режимом терроризма в Африке. По этой причине Мали разорвал дипотношения с Украиной.