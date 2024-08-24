Дуда заявил о применении ВСУ польских танков в Курской области

«PT-91 Twardy, доставленные нами больше года назад из Польши, теперь защищают Украину на полях сражений в Курской области, где Украина сегодня показывает, что у нее есть силы <…> контратаковать», — сказал он (цитата по wPolityce).
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о передаче Киеву этих танков в июле 2022-го, но тогда не уточнил, сколько их было. В январе 2023-го он анонсировал поставку 60 таких танков. То же самое объявил затем и Дуда, который добавил, что на тот момент Киев получил от Варшавы около 250 танков типа Т-72, то есть в это число входили и Twardy.
Минобороны России не сообщало об уничтожении таких танков. За время операции российских сил в Курской области Украина лишилась 71 танка.
По информации портала Defence24, ВСУ использовали в Курской области не только танки польского производства, но еще и бронетранспортеры Rosomak и самоходные артиллерийские установки Krab.
Военные действия в Курской области продолжаются с 6 августа. Российское Минобороны сообщало об уничтожении используемой ВСУ в этом регионе и соседней Сумской области западной техники. Среди уничтоженного — 11 пусковых установок реактивных систем залпового огня (РСЗО), в том числе три РСЗО HIMARS и одна MLRS (американские), бронетранспортеры М113, боевые машины пехоты Bradley (тоже американские)