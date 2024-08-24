Дуда заявил о применении ВСУ польских танков в Курской области

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о передаче Киеву этих танков в июле 2022-го, но тогда не уточнил, сколько их было. В январе 2023-го он анонсировал поставку 60 таких танков. То же самое объявил затем и Дуда, который добавил, что на тот момент Киев получил от Варшавы около 250 танков типа Т-72, то есть в это число входили и Twardy.