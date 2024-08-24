Сийярто прокомментировал бездействие ЕК в вопросе транзита нефти из России

«Я думаю, что тот факт, что Еврокомиссия заявила, что она не готова помогать в вопросах безопасного энергоснабжения Венгрии и Словакии, подтверждает, что из Брюсселя в Киев было направлено указание создать вызовы и проблемы в энергоснабжении Венгрии и Словакии», — сказал Сийярто на политическом фестивале Tranzit.
Власти Венгрии и компания MOL, по его словам, в последние недели много работали для решения проблемы.
«Сейчас мы очень близки к решению, которое будет гарантировать, даже в долгосрочной перспективе, что нефтяное сотрудничество между Россией и Венгрией, а также Россией и Словакией продолжится как и в прошлые годы», — сказал Сийярто.
Сийярто также заявлял, что Венгрия «не торопится» замещать «Лукойл» другим поставщиком, потому что важно решить проблему принципиально, иначе Киев «завтра может сделать то же самое с другой компанией». Будапешт будет отдавать приоритет действующим контрактам и долгосрочной стратегии энергетической безопасности, подчеркивал глава венгерского МИД. На долю «Лукойла» приходится треть венгерского нефтяного импорта и 45% словацкого, поставки нефти других российских компаний пока продолжаются, отмечал он.
Ситуация с поставками нефти в Европу через Украину кризисная для получателей, но не зависит от России, указывал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В Кремле выразили сомнения, что у Москвы есть возможность вступить в диалог с украинскими компаниями, которые отвечают за транзит нефти.