«Я думаю, что тот факт, что Еврокомиссия заявила, что она не готова помогать в вопросах безопасного энергоснабжения Венгрии и Словакии, подтверждает, что ​​из Брюсселя в Киев было направлено указание создать вызовы и проблемы в энергоснабжении Венгрии и Словакии», — сказал Сийярто на политическом фестивале Tranzit.