Армения надеется на развитие отношений с Украиной

В феврале пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у России и Армении диаметрально противоположные точки зрения по Украине, Москве хорошо известна эта позиция. В том же месяце в ходе встречи с представителями армянской общины в Германии Пашинян заявил, что его страна не является союзником России «в украинском вопросе». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла о «целой серии недружественных шагов и заявлений официального Еревана». В частности, в начале июня МИД России направил ноту протеста МИД Армении в связи с передачей помощи на нужды ВСУ в ходе посещения Бучи делегацией Еревана.