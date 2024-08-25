TF1: Арестованному во Франции Павлу Дурову грозит 20 лет тюрьмы

По его данным, в ближайшее время Дуров предстанет перед судом. Правоохранители могут предъявить ему обвинения сразу в нескольких преступлениях, в том числе терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве, а также преступлениях против детей, передает ТАСС.