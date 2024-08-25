TF1: Арестованному во Франции Павлу Дурову грозит 20 лет тюрьмы

Основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову, которого в субботу вечером задержали во Франции, грозит 20 лет лишения свободы. Об этом сообщил телеканал TF1.
По его данным, в ближайшее время Дуров предстанет перед судом. Правоохранители могут предъявить ему обвинения сразу в нескольких преступлениях, в том числе терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве, а также преступлениях против детей, передает ТАСС.
Телеканал уточнил, что ордер на основателя Telegram был выписан из-за недостаточной модерации в мессенджере, отказа сотрудничать с силовыми ведомствами, а также возможности пересылать криптовалюту. Автоматически это сделало его соучастником тяжких преступлений.
Напомним, задержали Павла Дурова в парижском аэропорту Ле-Бурже, куда он прибыл на частном самолете из Азербайджана. Вместе с ним были женщина и телохранитель. Позже СМИ сообщили, что Дуров помещен под арест.
Из открытых источников известно, что в 2021 году он получил французское гражданство.