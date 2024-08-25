Карлсон об аресте Дурова: Это предупреждение всем, кто не хочет скрывать правду

«Сегодняшнюю ночь Павел Дуров проведет во французской тюрьме, это живое предупреждение всем владельцам платформ, которые не желают цензурировать правду, — написал Карлсон. — Мрак быстро сгущается над бывшим свободным миром».
Напомним, в субботу вечером основателя Telegram задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже. По данным СМИ, Дуров, который также является гражданином Франции, значился там в списке разыскиваемых лиц.
В настоящее время Дуров находится под стражей. В ближайшее время он должен предстать перед судом.
Сообщалось, что французские правоохранители могут предъявить ему обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве, а также преступлениях против детей. Основателю мессенджера грозит до 20 лет тюрьмы.