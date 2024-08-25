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Карлсон об аресте Дурова: Это предупреждение всем, кто не хочет скрывать правду

Задержание французскими властями основателя Telegram Павла Дурова является предупреждение всем владельцам онлайн-платформ, не желающим замалчивать правду. Об этом в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ) заявил американский журналист Такер Карлсон.

Источник: Российская газета

«Сегодняшнюю ночь Павел Дуров проведет во французской тюрьме, это живое предупреждение всем владельцам платформ, которые не желают цензурировать правду, — написал Карлсон. — Мрак быстро сгущается над бывшим свободным миром».

Напомним, в субботу вечером основателя Telegram задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже. По данным СМИ, Дуров, который также является гражданином Франции, значился там в списке разыскиваемых лиц.

В настоящее время Дуров находится под стражей. В ближайшее время он должен предстать перед судом.

Сообщалось, что французские правоохранители могут предъявить ему обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве, а также преступлениях против детей. Основателю мессенджера грозит до 20 лет тюрьмы.