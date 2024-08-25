Постпред РФ в Вене предупредил, что видным медиалицам небезопасно ездить в тоталитарные страны

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов после информации об аресте основателя Telegram Павла Дурова во Франции заявил, что видным деятелям международного информационного пространства небезопасно ездить во все более тоталитарные страны. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х.