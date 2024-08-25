Милонов прокомментировал арест Дурова

«Мерзкие европейские фашистские морды, видимо, решили наполнить понятие свободы слова новым смыслом: что не контролируется из брюссельского обкома, должно быть уничтожено и запрещено», — сказал депутат.

24 августа основатель соцсети Telegram Павел Дуров был арестован во Франции. Россиянин был задержан около 20:00 (19:00 мск), когда он выходил из своего частного самолета на взлетно-посадочную полосу аэропорта Ле Бурже. Основателя Telegram сопровождали его телохранитель и женщина. Отмечается, что Дуров прибыл во Францию из Азербайджана.