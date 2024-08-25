Милонов прокомментировал арест Дурова

«Мерзкие европейские фашистские морды, видимо, решили наполнить понятие свободы слова новым смыслом: что не контролируется из брюссельского обкома, должно быть уничтожено и запрещено», — сказал депутат.
По его словам, покинувший родину Дуров стал «беззащитным перед западным произволом».
Милонов выразил надежду, что инцидент с Дуровым покажет миру европейский «цветущий сад, смердящий тухлым мясом мёртвой свободы».
Основная претензия властей Франции к Telegram и Дурову — зашифрованные сообщения в мессенджере. Дурову могут быть предъявлены обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. Французские СМИ сообщили, что Дурову грозит до 20 лет тюрьмы.