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В МИД прокомментировали арест Дурова во Франции

МОСКВА, 25 авг — РИА новости. Представители бизнесмена Павла Дурова не обращались в посольство России во Франции в связи с его задержанием, дипломаты начали разбираться в случившемся задолго до обращения вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, сообщили РИА Новости в МИД.

Источник: © РИА Новости

«В связи с информацией о задержании Дурова российское посольство во Франции сразу же предприняло необходимые в таких случаях шаги по прояснению ситуации вокруг российского гражданина, несмотря на отсутствие обращения со стороны представителей бизнесмена», — отметили в ведомстве.

На Смоленской площади указали, что дипломаты «начали эту работу задолго до обращения Даванкова».

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») ранее направил обращение главе МИД Сергею Лаврову с призывом добиваться освобождения Дурова.

В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. По их данным, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны.

По данным французских СМИ, в воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По сведениям французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.

Интернет
дипломатия