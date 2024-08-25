Захарова: Узнав об аресте Дурова, посольство РФ сразу включилось в работу

Российское посольство во Франции приступило к работе сразу, как появилась информация о задержании основателя Telegram Павла Дурова. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Российское посольство в Париже, как это и положено в случаях с получением информации о задержании местной стороной российских граждан, сразу же включилось в работу», — написала она в своем Telegram-канале.
Ранее в МИД РФ заявили, что занимаются прояснением ситуации вокруг Дурова. При этом его представители в российское посольство не обращались.
Напомним, в субботу вечером СМИ сообщили о задержании основателя Telegram в аэропорту Ле-Бурже, куда он прибыл вместе со спутницей и телохранителем из Азербайджана.
Как утверждают журналисты, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Сейчас он находится за решеткой в ожидании суда.