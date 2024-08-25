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Захарова: Узнав об аресте Дурова, посольство РФ сразу включилось в работу

Источник: Российская газета

Российское посольство во Франции приступило к работе сразу, как появилась информация о задержании основателя Telegram Павла Дурова. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Российское посольство в Париже, как это и положено в случаях с получением информации о задержании местной стороной российских граждан, сразу же включилось в работу», — написала она в своем Telegram-канале.

Ранее в МИД РФ заявили, что занимаются прояснением ситуации вокруг Дурова. При этом его представители в российское посольство не обращались.

Напомним, в субботу вечером СМИ сообщили о задержании основателя Telegram в аэропорту Ле-Бурже, куда он прибыл вместе со спутницей и телохранителем из Азербайджана.

Как утверждают журналисты, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Сейчас он находится за решеткой в ожидании суда.