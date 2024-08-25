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Жириновский предостерегал Дурова от нахождения за границей

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Основатель ЛДПР Владимир Жириновский предупреждал сооснователя Telegram Павла Дурова об опасности нахождения за границей. Видео с обращением Жириновского, которое было записано шесть лет назад, опубликовано в Telegram-канале депутата Госдумы Владимира Сипягина.

Источник: РИА "Новости"

«Сколько времени надо еще шляться по заграницам, бегать по чужим углам? Я чувствую: не принимает тебя чужая земля», — говорил Жириновский в видеоролике по случаю дня рождения Дурова.

Вечером 24 августа Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже в Париже. Сооснователь Telegram помещен под стражу и в ближайшее время может быть доставлен в суд, сообщал телеканал TF1. По его данным, Дурову могут быть предъявлены обвинения, связанные с различными преступлениями, «в том числе с терроризмом, наркотрафиком, мошенничеством, отмыванием денег, а также детской порнографией».

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