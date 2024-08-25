Жириновский предостерегал Дурова от нахождения за границей

Вечером 24 августа Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже в Париже. Сооснователь Telegram помещен под стражу и в ближайшее время может быть доставлен в суд, сообщал телеканал TF1. По его данным, Дурову могут быть предъявлены обвинения, связанные с различными преступлениями, «в том числе с терроризмом, наркотрафиком, мошенничеством, отмыванием денег, а также детской порнографией».