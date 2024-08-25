Постпред Ульянов: Международным медиаперсонам опасно ездить в некоторые страны

Видным медиаперсонам небезопасно ездить в некоторые страны. Так прокомментировал новость о задержании во Франции основателя Telegram Павла Дурова постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«Некоторые наивные люди до сих пор не понимают, что если они играют более или менее заметную роль в международном информпространстве, для них небезопасно посещать страны, которые движутся ко все более тоталитарному общественному устройству», — цитирует пост Ульянова в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ) РИА Новости.
Ранее об аресте Дурова высказался известный американский журналист Такер Кралсон. Он заявил, что случившееся во Франции — предупреждение всем владельцам онлайн-платформ, не желающим замалчивать правду.
Напомним, об аресте французскими властями основателя Telegram стало известно в субботу поздно вечером. По данным СМИ, задержали его сразу по прибытии в аэропорт Ле-Бурже.
Как утверждает пресса, правосудие Франции считает, что ряд причин, в том числе отказ Telegram от сотрудничества с властями страны, делает Дурова причастным к ряду преступлений.
В воскресенье должен состояться суд, на котором, как ожидается, ему предъявят обвинения.