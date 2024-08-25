Постпред Ульянов: Международным медиаперсонам опасно ездить в некоторые страны

«Некоторые наивные люди до сих пор не понимают, что если они играют более или менее заметную роль в международном информпространстве, для них небезопасно посещать страны, которые движутся ко все более тоталитарному общественному устройству», — цитирует пост Ульянова в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ) РИА Новости.