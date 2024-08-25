Степашин счел невозможными переговоры с Киевом

«Когда говорят “давайте договоримся” — у нас уже была договоренность в Хасавюрте [генерала Александра] Лебедя в 1996 году, когда он считал, что скоро заменит больного Бориса Николаевича. Он подписал Хасавюрт, мы вывели все войска, хотя боевики практически не контролировали Чеченскую Республику — знаю не понаслышке. Ну и что? Пришлось возвращаться в 1999 году», — отметил он.