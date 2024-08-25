Степашин счел невозможными переговоры с Киевом

«Вопрос только один сегодня. Это нанесение поражения нацистскому террористическому режиму. Другого пути нет. Я с Дмитрием Медведевым согласен, что мирные переговоры вести ни с кем нельзя», — считает он.
По мнению собеседника агентства, единственное, что может устроить Россию сейчас, это капитуляция киевского режима. «Я другого пути, вот сейчас, особенно после Курска, не вижу», — подчеркнул он.
О повторении ошибки 1996 года
Степашин сравнил возможные договоренности с Киевом с заключением Хасавюртских соглашений в 1996 году, которыми закончилась первая трехлетняя операция по восстановлению конституционного порядка в Чечне.
«Когда говорят “давайте договоримся” — у нас уже была договоренность в Хасавюрте [генерала Александра] Лебедя в 1996 году, когда он считал, что скоро заменит больного Бориса Николаевича. Он подписал Хасавюрт, мы вывели все войска, хотя боевики практически не контролировали Чеченскую Республику — знаю не понаслышке. Ну и что? Пришлось возвращаться в 1999 году», — отметил он.
Он утвердительно ответил на вопрос, действительно ли соглашение с Киевом фактически повторит ту ошибку. «Совершенно верно. Для меня это предательство, как для всех военных», — подчеркнул Степашин.