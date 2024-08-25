Украина в учебнике 2016 года указывала Курскую область как свою территорию

«Очень интересная книга для школьников “Руйнуймо міфи”, что означает “ломаем мифы”. И в качестве украинской карты здесь Кубань, Слобожанщина, Крым. Это отдельная боль Украины, фантомная боль», — прокомментировал карту на обложке учебного пособия Юрий Шашков.
В Украинскую Слобожанщину, согласно данной карте, якобы входят русские Льгов, Старый Оскол, Ровеньки, Богучар, Белгород. По мнению эксперта, нападение на Курскую область — результат подобной пропаганды.
«Мы можем сказать смело, что мы сейчас пожинаем, Украина сейчас пожинает плоды вот этих вот уроков. Фактически люди, которым внушили, что они настоящие владетели этих земель и наследники тех, кто жил на этих землях — украинские вояки, которые сейчас воюют в Курской области и считают, что это земля, оккупированная Россией в каком-то веке», — объяснил Юрий Шашков.
Однако в данном вопросе Украина вступит в конфликт не только с Россией, но и со свои союзником — входящей в НАТО Польшей, считает эксперт.
«Только есть одна проблема: если этот миф об украинской государственности столкнется с польским мифом о польской государственности “от моря до моря”, как быть? Как здесь они разрешат свои противоречия?» — добавил Юрий Шашков.
Также эксперт подчеркнул, что если Украина считает эти земли своими, то она фактически признает кровную связь с русским народом.
«Они упускают только одно. И это одно называется “братство народов”, причем братство не в контексте аллегории, а я это говорю о кровном братстве. И если славянские народы все пошли от одного корня, о чем есть свидетельства генетиков и других ученых, бинго, это доказательство того, что они ведут гражданскую войну сами с собой, со своим народом», — подытожил Юрий Шашков.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 24 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 5500 человек, 71 танк и 11 пусковых установок РСЗО.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.