Украина в учебнике 2016 года указывала Курскую область как свою территорию

«Они упускают только одно. И это одно называется “братство народов”, причем братство не в контексте аллегории, а я это говорю о кровном братстве. И если славянские народы все пошли от одного корня, о чем есть свидетельства генетиков и других ученых, бинго, это доказательство того, что они ведут гражданскую войну сами с собой, со своим народом», — подытожил Юрий Шашков.