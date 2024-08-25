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Алаудинов рассказал, как Зеленский извинялся перед Кадыровым

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов рассказал, что именно он передавал извинения Владимира Зеленского главе Чечни Рамзану Кадырову в 2014 году.

Источник: Reuters

По словам Алаудинова, на тот момент Зеленский возглавлял студию «Квартал 95» и использовал кадры с Кадыровым в одном из юмористических номеров. После этого он обратился к замминистра внутренних дел Владимиру Евдокимову, поскольку якобы «опасался за свою жизнь».

«Ты должен знать, что когда ты очень сильно испугался и плакал, и отправлял моего знакомого для того, чтобы он попросил Рамзана Ахматовича простить тебя, “Квартал 95”, это я тогда просил Рамзана Ахматовича, чтобы он простил тебя», — сказал Алаудинов в своем Telegram-канале.

Ранее Алаудинов выразил мнение, что президента Украины Владимира Зеленского в ближайшее время могут убить его «хозяева». Генерал-майор назвал главу Незалежной «просроченным наркоманом», который уничтожает украинский народ.