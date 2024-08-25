Алаудинов рассказал, как Зеленский извинялся перед Кадыровым

«Ты должен знать, что когда ты очень сильно испугался и плакал, и отправлял моего знакомого для того, чтобы он попросил Рамзана Ахматовича простить тебя, “Квартал 95”, это я тогда просил Рамзана Ахматовича, чтобы он простил тебя», — сказал Алаудинов в своем Telegram-канале.