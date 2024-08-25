СМИ раскрыли роль США во вторжении ВСУ в Курскую область

«Спустя считанные дни после наступления США и Британия предоставили Украине спутниковые изображения и другую информацию о Курской области <…>, чтобы дать возможность командному составу лучше отслеживать переброску российских подкреплений, которые могли атаковать украинские войска, или отрезать им путь вероятного отхода на Украину», — уточнили в материале.
Подразделения ВСУ в 5:30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 24 августа Минобороны России, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 5500 человек, 71 танк и 11 пусковых установок РСЗО.
Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что нападение украинских войск происходит при всеобъемлющей поддержке Запада.
Белый дом, как и Госдеп США, ранее отказался признать причастность Штатов к подготовке и планированию нападения ВСУ на Курскую область. При этом агентство Блумберг со ссылкой на источники передавало, что Украина рассматривала несколько сценариев внезапного нападения на Россию, получив «благословение» руководства США и Евросоюза на первое вторжение на российскую территорию со времен Второй мировой войны.