Премьер-министр Башкирии рассказал о перспективах города Ишимбай

Он отметил, что одним из самых действенных инструментов в развитии малых городов являются национальные проекты, государственные, а также республиканские программы — инициированные Главой Башкортостана Радием Хабировым.
Все это, по его мнению, играет ключевую роль в преображении малых городов.
"Сегодня нашел тому очередное подтверждение в Ишимбае. Большое впечатление производит обновленный монумент первооткрывателям башкирской нефти — именно на этой земле началась эпоха нефтяной республики. Памятник 1969 года нуждался в ремонте. По поручению Главы региона совместно с муниципалитетом и инвесторами нам удалось реконструировать и монумент, и саму площадь менее чем за три года.
В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Ишимбае благоустроили центральный парк культуры и отдыха имени А. М. Матросова. Тут постарались и сами жители — проект ишимбайцев победил во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений. На деньги от гранта, в том числе за счет 68 млн рублей из регионального бюджета, удалось начать работы в любимом горожанами парке. Сегодня здесь безопасно, красиво и есть локации по интересам", — рассказал глава кабмина республики в своих соцсетях.
Также в рамках праздничных мероприятий состоялось открытие пожарной части в селе Сайраново Ишимбайского района. ПЧ обеспечивает безопасность 12 населенных пунктов с населением более 5 тысяч человек.
«В целом город развивается и имеет все предпосылки стать одним из лучших в республике и в стране. Важно, что для жителей здесь есть работа — наша особая экономическая зона “Алга” уже обеспечила рабочими местами почти тысячу человек. На сегодняшний день статус резидента ОЭЗ “Алга” имеют 22 компании с общим заявленным объемом инвестиций порядка 65 млрд рублей. А это уже не только рабочие места, но также доходы в местный и республиканский бюджеты», — добавил Андрей Назаров.