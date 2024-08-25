Премьер-министр Башкирии рассказал о перспективах города Ишимбай

«В целом город развивается и имеет все предпосылки стать одним из лучших в республике и в стране. Важно, что для жителей здесь есть работа — наша особая экономическая зона “Алга” уже обеспечила рабочими местами почти тысячу человек. На сегодняшний день статус резидента ОЭЗ “Алга” имеют 22 компании с общим заявленным объемом инвестиций порядка 65 млрд рублей. А это уже не только рабочие места, но также доходы в местный и республиканский бюджеты», — добавил Андрей Назаров.