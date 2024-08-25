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Китай продолжит прикладывать посреднические усилия по Украине

ПЕКИН, 25 августа. /ТАСС/. Китай продолжит прикладывать усилия в качестве посредника и способствовать политическому урегулированию на Украине. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР, комментируя планы американской стороны обсудить украинский вопрос в ходе визита в Китай помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, намеченного на 27—29 августа.

Источник: РИА "Новости"

«Что касается украинского вопроса, Китай занимает открытую и справедливую позицию. Он продолжит продвигать мирные переговоры, способствовать политическому урегулированию и осуществлять посредническую дипломатию», — приводит его слова Центральное телевидение Китая.

Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства также призвал США «прекратить без разбора применять односторонние санкции, прибегать к юрисдикции “длинной руки”, а также клеветать, оказывать давление и шантажировать Китай».

Ранее о первом визите Салливана в КНР проинформировал Белый дом. Помимо встречи с министром иностранных дел КНР Ван И, Салливан встретится с «другими должностными лицами КНР высокого ранга», говорится в письменном заявлении Белого дома о поездке помощника президента США в Пекин. По свидетельству американской стороны, обсуждаться в ходе предстоящих контактов будет в том числе ситуация на Украине.

дипломатия