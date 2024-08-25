Китай продолжит прикладывать посреднические усилия по Украине

Ранее о первом визите Салливана в КНР проинформировал Белый дом. Помимо встречи с министром иностранных дел КНР Ван И, Салливан встретится с «другими должностными лицами КНР высокого ранга», говорится в письменном заявлении Белого дома о поездке помощника президента США в Пекин. По свидетельству американской стороны, обсуждаться в ходе предстоящих контактов будет в том числе ситуация на Украине.