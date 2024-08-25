Россия продолжает наступать в Донбассе. Военная операция на Украине, день 914-й

8:48 Четыре украинские ракеты сбили в Курской области накануне вечером — врио губернатора региона Алексей Смирнов.
8:47 Освобожденные по обмену российские военные из Курской области прилетели в Москву — ТАСС.
8:30 Трое свидетелей подтвердили причастность бывшего первого замминистра обороны Тимура Иванова и его подельников к взяткам — ТАСС со ссылкой на суд.
Иванова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере на 1 млрд 185 млн руб.
8:15 Минобороны РФ показало, как артиллерия уничтожает мобильные бронированные группы ВСУ на Курском направлении — «Не дают врагу поднять голову»:
8:10 ❗Россия продолжает наступать в Донбассе, продвинулась на Покровском направлении — украинское издание «Страна».
Российская армия подошла к центру Новгородки, начала штурм к западу от Красногоровки и приблизилась к Селидово. Также продвинулась к северо-востоку от Угледара.
«Противник впервые за долгое время пытается продавить нашу оборону в западной части [Красногоровки] … Ситуация там сложная, у нас утраченные позиции», — признался офицер ВСУ с позывным «Алекс».
8:05 Ночью Украина обстреляла белгородский поселок Ракитное, погибли пятеро мирных — глава региона Вячеслав Гладков.
«Посреди ночи нанесли жестокий террористический удар… Получили ранения 12 человек, в том числе трое несовершеннолетних…. Поврежден газопровод — временно без газа остаются поселок Ракитное, села Борисполье и Новоленинское. Также есть локальные повреждения на линии электропередачи».
8:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 914-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.