МИД Китая призвал США прекратить очернять страну в украинском вопросе

По словам представителя департамента МИД КНР, это первый визит в Китай представителя президента США по нацбезопасности после восьмилетнего перерыва, а также первый визит в Китай для Салливана. Дипломат отметил, что «для обеих сторон это важная мера по реализации консенсуса, достигнутого на встрече глав двух государств в Сан-Франциско». Он отметил, что после встречи в Сан-Франциско стороны поддерживали взаимодействие в разных областях, расширялись и обмены между двумя народами. В то же время, отметил дипломат, США продолжают сдерживать и подавлять Китай, чему он решительно противодействует. «Китайско-американские отношения все еще находятся на критическом рубеже прекращения падения и стабилизации», отметил он.