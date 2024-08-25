МИД Китая призвал США прекратить очернять страну в украинском вопросе

Ранее Белый дом сообщил, что Салливан посетит Китай
«Что касается украинского вопроса, позиция Китая открыта, мы продолжим настаивать на примирении и содействовать переговорам и политическому разрешению, осуществлять челночную дипломатию. США должны прекратить без разбора применять односторонние санкции и осуществлять экстерриториальную юрисдикцию, прекратить очернять Китай и оказывать на него давление», — сказал представитель, имя которого не называется, на брифинге в преддверии визита. Его слова приводит Центральное телевидение Китая.
Он также подчеркнул, что Китай продолжит применять решительные меры для защиты своих интересов и законных прав.
Как сообщил МИД КНР, в рамках визита Салливана состоится новый раунд китайско-американских стратегических коммуникаций. Как рассказал представитель департамента стран Северной Америки и Океании МИД КНР, министр иностранных дел Китая Ван И и Салливан уже провели три раунда стратегических коммуникаций — в Вене, на Мальте и в Бангкоке. Диалог, подчеркнул он, был «содержательным и конструктивным, были достигнуты положительные результаты».
По словам представителя департамента МИД КНР, это первый визит в Китай представителя президента США по нацбезопасности после восьмилетнего перерыва, а также первый визит в Китай для Салливана. Дипломат отметил, что «для обеих сторон это важная мера по реализации консенсуса, достигнутого на встрече глав двух государств в Сан-Франциско». Он отметил, что после встречи в Сан-Франциско стороны поддерживали взаимодействие в разных областях, расширялись и обмены между двумя народами. В то же время, отметил дипломат, США продолжают сдерживать и подавлять Китай, чему он решительно противодействует. «Китайско-американские отношения все еще находятся на критическом рубеже прекращения падения и стабилизации», отметил он.