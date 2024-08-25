Троих срочников из Прикамья освободили из плена и вернули домой

Троих уроженцев Пермского края, проходивших срочную службу в Курской области и захваченных в плен украинцами, освободили после переговоров, сообщает уполномоченный по правам человека в Прикамье Игорь Сапко.
По словам омбудсмена, обмен пленными произошёл на территории Республики Беларусь благодаря министерству обороны России.
«В результате переговорного процесса возвращены 115 наших ребят срочников, большинство из них были захвачены в плен в Курской области, — пишет Игорь Сапко в соцсетях. — Из них двое наших земляков из Перми и один из Чернушки».
По словам краевого уполномоченного по правам человека, теперь военнослужащих ждёт реабилитация: им окажут необходимую медицинскую и психологическую помощь.
«Переговорил по телефону с близкими (мамы!), и вновь эмоции переполняют всех… “— написал Игорь Сапко.
Прошлый обмен пленными с Украиной произошёл в июле: тогда удалось вернуть двоих жителей Пермского края.