Маск поддержал призывы освободить Дурова

«#FreePavel», — написал он на своей странице в соцсети Х.
В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. По ее данным, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны.
Telegram-каналы со всего мира выступают в поддержку Дурова: кто-то выкладывает видео или фотографии предпринимателя, кто-то — его цитаты. Многие посты в мессенджере подписываются хештегом #FREEDUROV. В мессенджере также появляются боты с аналогичным названием.