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Маск поддержал призывы освободить Дурова

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Американский бизнесмен Илон Маск поддержал посредством хэштега #FreePavel пользователей соцсетей, призывающих к освобождению основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, задержанного накануне во Франции.

Источник: Reuters

«#FreePavel», — написал он на своей странице в соцсети Х.

В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. По ее данным, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны.

Telegram-каналы со всего мира выступают в поддержку Дурова: кто-то выкладывает видео или фотографии предпринимателя, кто-то — его цитаты. Многие посты в мессенджере подписываются хештегом #FREEDUROV. В мессенджере также появляются боты с аналогичным названием.