The Guardian узнала цель атак ВСУ вглубь России

Кремль сообщал об открытости к диалогу с Украиной, в том числе при власти Зеленского. Однако на данном этапе, пока продолжается вторжение ВСУ в Курскую область, диалог не состоится, отмечал помощник президента Юрий Ушаков: «На данном этапе с учетом этой авантюры разговаривать мы не будем». По его мнению, на этом фоне «было бы некстати вступать в переговорный процесс», а будущее диалога зависит от ситуации, в том числе на поле боя.