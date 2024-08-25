«Европейский союз не на стороне Украины, поскольку он помог уничтожить любой намек на независимость страны, которую используют для продвижения прокси-войны США и НАТО против России. <…> Запад уже отбирает территории Западной Украины, скупая землю за гроши», — написал политик.
СМИ писали, что инвестиционная компания BlackRock со штаб-квартирой в Нью-Йорке займется координацией усилий по привлечению средств для восстановления Украины. Отмечалось, что украинское правительство щедро платит этой фирме за консультации по дорожной карте реконструкции.
В июле Владимир Путин в эфире канала «Россия 24» заявил, что вступление Украины в НАТО создаст угрозы безопасности для России и не повысит безопасность самой Украины, и добавил, что ничего хорошего он в этом не видит.